نواب برقة يرحبون ببيان الخارجية المصرية بشأن تسوية الأزمة الليبية

طبرق 17 أغسطس 2019 (وال) – رحب أعضاء كتلة نواب برقة بمجلس النواب ببيان الخارجية المصرية بشأن تسوية الأزمة الليبية.

النواب أوضحوا في بيانٍ لهم الخميس أن بيان الخارجية المصرية عالج بعمق الأزمة وفق ثوابت الليبيين التي عبر عنها الاجتماع التشاوري الأخير للنواب بالقاهرة منتصف يوليو الماضي، مشيرا إلى أن البيان يثبت أن مصر للجميع في ليبيا وغير منحازة لجهة أو إقليم أو مؤسسة بل تنحاز للشعب الليبي وإدارته الحرة وثوابته المطلقة. (وال – طبرق)

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