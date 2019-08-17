مركز إيواء المهاجرين ترهونة يطلق نداء استغاثة للمنظمات الحقوقية

ترهونة 17 أغسطس 2019 (وال) – أطلق مركز إيواء المهاجرين غير النظاميين نداء استغاثة إلى المنظمات الدولية لأنفاذ المهاجرين غير الشرعيين في مدينة ترهونة.

وازداد تدفق المهاجرين إلى مدينة ترهونة بعد ازدياد حدة الاشتباكات.

وخاطب مركز إيواء المهاجرين غير النظاميين ترهونة السيد ممثل منظمة شؤون اللاجئين الدولية والسيد الممثل السامي بمفوضية حقوق الإنسان ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بضرورة الإسراع لإنقاذ حياة المهاجرين غير النظاميين بالمدينة.

وأكد مركز إيواء المهاجرين بالمدينة أن النزلاء يعانون أوضاعا إنسانية صعبة جراء الحصار الذي تفرضه الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة إلى حكومة الوفاق وأن أعداد الوفيات تزداد بسبب تدني الخدمات.

وكشف المركز أن هذا الحصار أثر سلبًا على حالة المراكز الصحية والمؤسسات الخدمية بالمدينة.

وحذر المركز من أن انقطاع الخدمات عن المدينة سيسهم في زيادة انتشار الأمراض المعدية.

وبين المركز أنه بسبب عدم تسمية وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية لمركز الإيواء في مدينة ترهونة تدنى مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية التي ينبغي أن تقدم إلى المهاجرين غير النظاميين للكشف عن وجود حالات من الأمراض المعدية.

ووجه المركز نداءه إلى المنظمات الدولية بدعم المستشفيات، ومراكز الإيواء بمعدات ومستلزمات طبية وفرق إنقاذ وسيارات إسعاف والاحتياجات الإنسانية العاجلة لإنقاذ أرواح المهاجرين. (وال – ترهونة)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال