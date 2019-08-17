سرت.. مزيد من البناء وإعادة الإعمار

تشهد مدرسة سرت المركزية التي تقع وسط المدينة، أعمال صيانة متنوعة لتنظم إلى مدارس عديدة أشرفت عليها بلدية سرت ووضعتها من أولويتها ضمن مشروع دعم الاستقرار الذي تديره وزارة التخطيط.

ووفق إدراج لبلدية سرت بصفحتها في “فيسبوك”، فقد قام عضو المجلس البلدي صالح عيادة عبدالسلام بزيارة ميدانية لتفقد أعمال صيانة مدرسة سرت المركزية.

وأشارت البلدية إلى أن هذه المدرسة تعبر رقم (11) التي يتم صيانتها خلال عامين، إضافة إلى العمل على صيانة مدرسة اليرموك، ومدرسة عمرو بن العاص، ومدارس أخرى يصل عددها إلى 10 تحتاج إلى صيانة عاجلة.

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق دعم الاستقرار في ليبيا عمل خلال الأشهر على صيانة 5 مدارس في سرت تعرضت للدمّار عقب الحرب التي دارت مؤخرا في المدينة.

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