البحرية الليبية تنقذ 278 مهاجرا في 4 عمليات

أعلنت البحرية الليبية، السبت، إنقاذ 278 مهاجرا غير قانوني في 4 عمليات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية أن دوريات القطاعات الثلاث لحرس السواحل بالقوات البحرية (الأوسط، وطرابلس والغربي) تمكنت الثلاثاء الماضي من إنقاذ 4 قوارب مطاطية على متنها 278 مهاجرا غير قانوني، شمال غرب وشمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة.

وقال إن عمليات الإنقاد اشترك فيها الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول حرس السواحل طرابلس، حيث أنقذ 92 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي شمال الخمس، تم نقلهم إلى نقطة الإنزال لحرس السواحل بقاعدة طرابلس البحرية وجرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأنقذ الزورق (تليل) من القطاع الغربي، 48 مهاجرا كانوا على متن زورق مطاطي على مسافة 20 ميل شمال صبراتة، ونقلوا إلى ميناء مصفاة الزاوية حيث نقطة حرس السواحل، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم تم تسليمهم إلى مركز إيواء النصر بالزاوية.

من جهته نفذ الزورق (اوباري) من القطاع الأوسط، عمليتين تمكن فيهما من إنقاذ 138 مهاجرا كانوا على متن قاربين مطاطيين، الأول على بعد 40 ميلا، والثاني على بعد 45 ميلا شمال الخمس، وأشار مكتب الإعلام إلى حدوث وفاة واحدة بين المهاجرين.

وبيّن المكتب أنه تم نقل المهاجرين والوصول بهم إلى نقاط الخمس لحرس السواحل حيث تم إنزالهم وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، فيما لم يتم استلامهم من قبل أي مركز إيواء.

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