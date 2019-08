التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، بمقر إقامته بالعاصمة السودانية الخرطوم بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

كما تطرق الجانبان إلى الموقف الدولي وآليات العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وآليات حل الأزمة الليبية.

يذكر أن الوزير وصل الخرطوم للمشاركة في حفل التوقيع على الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان.

