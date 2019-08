قام رئيس قسم المرور والتراخيص داخل جامعة طرابلس رفقة رؤساء الوحدات المرورية بمتابعة ميدانية لكي يسهل على أولياء الأمور والطلبة من الوصول الى أماكن الإمتحانات يوم غداً في الوقت المناسب بكل سهولة وإطمئنان .

مزيداً من العطاء و الاجتهاد للبناء والمحافظة على جيل يرتقي بسواعدهم بنيان الوطن.

The post جامعة طرابلس تزيل عراقيل وصول أولياء الأمور والطلبة إلى أماكن الامتحانات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية