 السفارة الفلبينية تحذر رعاياها عند استخدامهم مطار معيتيقة

وجهت السفارة الفلبينية في طرابلس تنبيها إلى رعاياها الموجودين في طرابلس بتوخي الحذر عند استخدام مطار معيتيقة الدولي للسفر خارج ليبيا أو إلى مناطق أخرى في البلاد، بسبب حوادث القصف هناك.

وأوضحت السفارة في منشور لها أنها على استعداد لتقديم المشورة للجالية الفلبينية بطرابلس، ممن يرغبون ويخططون للسفر إلى الخارج أو إلى أجزاء أخرى من ليبيا عبر مطار معيتيقة بشأن المخاطر التي قد تطالهم نتيجة القصف شبه اليومي الذي يتعرض له المطار.

