عقد صباح اليوم السبت، اجتماعا بديوان مديرية أمن طرابلس بحضور مدير أمن طرابلس عميد دكتورأسامة شعبان عويدان ورئيس شركة المياه والصرف الصحي، نبيل عريبي ورئيس قسم العلاقات بالشركة، محمد كريم ورئيس مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس .

وتم خلال الاجتماع مناقشة كيفية حلحلة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركة ، الاستعدادات لفصل الشتاء القادم وهطول الغيث النافع بإذن الله.

