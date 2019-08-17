الثني يوجه بحل تكدس القمامة في بنغازي

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني تعليمات فورية لحل مشكلة تكدس القمامة في بنغازي وضمان عدم تكررها.

وأكد الثني، خلال جولة في عدد من مناطق بنغازي لتفقد أوضاع النظافة العامة فيها، السبت، على ضرورة وضع الحل الجذري لهذه الأزمة، مبينا أن “المؤقتة” سخرت كافة الإمكانيات لمعالجة هذا الملف.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان، إن جولة الثني شملت المناطق التي تعاني أزمة في خدمات النظافة العامة، وهي مناطق السلماني الغربي والصابري، واللثامة التي تعاني طفح مياه الصرف الصحي وتكدس القمامة.

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