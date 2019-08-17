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الثني يوجه بحل تكدس القمامة في بنغازي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني تعليمات فورية لحل مشكلة تكدس القمامة في بنغازي وضمان عدم تكررها.

وأكد الثني، خلال جولة في عدد من مناطق بنغازي لتفقد أوضاع النظافة العامة فيها، السبت، على ضرورة وضع الحل الجذري لهذه الأزمة، مبينا أن “المؤقتة” سخرت كافة الإمكانيات لمعالجة هذا الملف.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان، إن جولة الثني شملت المناطق التي تعاني أزمة في خدمات النظافة العامة، وهي مناطق السلماني الغربي والصابري، واللثامة التي تعاني طفح مياه الصرف الصحي وتكدس القمامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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