قوات الوفاق تقطع الطريق المؤدي إلى ترهونة

أقدمت قوات حكومة الوفاق بحفر وجرف الطريق العام المؤدي إلى مدينة ترهونة في محاولة لعرقلة تقدم القوات المسلحة العربية الليبية التي جاءت لتخليص العاصمة من الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة.

واستنكر شباب وأهالي ومشايخ مدينة ترهونة هذه الجريمة التي قامت بها المليشيات الاجرامية التي ستترتب عليها عواقب سيئة تؤثر على سكان مدينة ترهونة.

وسيعاني المرضى والمسافرون من هذا التصرف الإجرامي التي أقدمت عليه المليشيات للضغط على أهالي مدينة ترهونة، وذلك لمساندتها القوات المسلحة منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة.

