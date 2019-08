سيالة يشارك في مراسم توقيع الاتفاق السوداني

شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، في حفل التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري في العاصمة السودانية الخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

ويعد هذا التوقيع مرحلة مهمة للسودان الشقيق لوضع اللبنات الأولى للدولة المدنية دولة المؤسسات والقانون والتداول السلمي على السلطة.

وكان سيالة وصل الخرطوم مساء الجمعة وكان في استقباله وكيل وزارة الخارجية السودانية إلهام أحمد إبراهيم.

