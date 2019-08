هذه المدن التي تعاني من أزمة الوقود في المنطقة الغربية

تعاني مدينة العجيلات ومدن المنطقة الغربية من أزمة انقطاع الوقود، التي تختلف حدتها من وقت لآخر منذ سنوات، حيث يحتاج المواطن إلى ساعات ليتمكن من الحصول على الوقود، وقد يضطر للمبيت بسيارته في طابور طويل، وربما يعصف انقطاع الكهرباء بهذا الانتظار.

وفي بعض الأحيان يلجأ المواطنون إلى شراء الوقود من السوق السوداء، بأسعار تصل إلى عشرة أمثال سعره المحدد، حيث بلغ سعر اللتر الواحد دينارا ونصف الدينار.

