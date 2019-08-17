مصري يشي بمصري آخر يقوم باستخراج المستندات الليبية المزورة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن عناصر البحث الجنائي الجبل الأخضر من ضبط مصريين يحملان مستندات ليبية مزورة تحصلا عليها بمقابل مادي.

وضبط أعضاء فرع البحث الجنائي بالجبل الأخضر شخصا مصري الجنسية يحمل أوراق ثبوتية ليبية بطاقة شخصية ورخصة قيادة، ويعمل على نقل الخضار من مدينة بنغازي إلى مدينة البيضاء.

وأوضح جنائي الجبل الأخضر أنه عند ضبط المصري اعترف على شخص آخر مصري الجنسية ولديه أيضًا أوراق ثبوتية ليبية وهو من يقوم باستخراج البطاقات الشخصية ورخص القيادة بمقابل مادي وقد تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة للفصل فيها.

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