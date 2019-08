نظمت إدارة المركز الطبي بمدينة راس لانوف محاضرة تثقيفية عن مرض السكري ألقاها الدكتور أحمد عبد القادر أخصائي السكر والغدد.

وتضمنت المحاضرة تعريفا بالمرض وتاريخ اكتشافه، وشرح طرق الوقاية منه وكيفية التعامل معه أثناء الإصابة به، كما تم خلالها شرح العديد من الملاحظات في كيفية التعامل مع الحالات الطارئة لمرض السكري.

