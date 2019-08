بلدي سبها: إعادة افتتاح المطار الدولي «إنجاز»

هنأ المجلس البلدي سبها أهالي المدينة والمنطقة الجنوبية بمناسبة إعادة افتتاح المطار الدولي بعد أكثر من خمس سنوات على إغلاقه.

وفي بيان له، ثمن بلدي سبها جميع الجهود التي بذلها أبناء سبها، والمساعي الدؤوبة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، وخاصة تلك التي بذلتها المكونات الاجتماعية من قبائل أولاد سليمان والتبو والطوراق والقبائل العربية بسبها والجنوب.

وأكد البيان على أن مطار سبها الدولي هو شريان الجنوب الوحيد إلى العالم، وأنه مرفق عام للجميع دون إقصاء أو تهميش.

