قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الهجوم علي حي المقريف تشنه قوة حماية الجنوب التابعة للرئاسي بمساندة المعارضة التشادية وتنظيم داعش.

شهدت مدينة مرزق اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش والميليشيات المسلحة، حيث حلقت الجيش محيط المدينة لمحاربة الميليشيات والقضاء على الإرهاب.

يذكر أن قوات الجيش انسحبت من حي المقريف بعد وصول تعزيزات للكتائب المسلحة.

