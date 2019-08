المتوسط:

كشفت ‏قناة العربية الإخبارية عن قيام الجيش بتوجيه ضربات جوية ضد عدة مواقع في مصراتة.

وأكملت القناة، أن ” الجيش شن ضربات جوية في مصراتة ومن بين المواقع الكلية الجوية “.

The post الجيش يقصف الكلية الجوية في مصراتة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية