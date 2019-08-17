دولة رئيس مجلس الوزراء يستقبل معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

بنغازي 17 أغسطس 2019 (وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم السبت في بنغازي معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه.

وناقش دولته مع معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بحضور معالي وزير الزراعة الدكتور السنوسي صالح غالي العديد من المواضيع والقضايا الخدمية التي تهم المواطن .

وبحث الاجتماع سير عمل مشاريع الحكومة المؤقتة في مختلف ربوع البلاد، وتجهيز الحكومة المؤقتة لقوة حماية الجنوب والحقول النفطية.

وثمن معالي النائب الثاني عمل الحكومة المؤقتة مؤكدا أنها الجسم التنفيذي الشرعي الوحيد المنبثق عن مجلس النواب. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال