دولة رئيس مجلس الوزراء يجري جولة بعدد من مناطق بنغازي لتفقد أوضاع النظافة العامة للبلدية

بنغازي 17 أغسطس 2019 (وال) – أجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم السبت جولة تفقدية في مدينة بنغازي شملت المناطق التي تعاني أزمة في خدمات النظافة العامة.

وتجول دولته في مناطق السلماني الغربي والصابري واللثامة والتي تعاني طفح مياه الصرف الصحي وتكدس القمامة.

وناقش دولته خلال الجولة مع المواطنين حيثيات الأزمة وأسباب تفاقمها.

وأصدر دولته التعليمات الفورية بحل هذه المشكلة من الأساس لضمان عدم تكررها من حين للآخر.

وأكد دولته على ضرورة وضع الحل الجذري لهذه الأزمة، مؤكدا أن الحكومة المؤقتة سخرت كافة الإمكانيات لمعالجة هذا الملف. (وال – بنغازي) ع ع

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