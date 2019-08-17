“النهر الصناعي” يناشد جميع المدن بـ”إغلاق الصمامات”

أكدت غرفة التحكم الرئيسة بمنظومة الحساونة سهل الجفارة في جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أن أعمال تعبئة المسار الأوسط لتغذية مدن بني وليد وترهونة وسوق الخميس والهيره وصولا إلى جميع مدن الجبل، تواصلت السبت.

وناشدت غرفة التحكم في بيان، جميع المدن والمشاريع الزارعية التعاون مع موظفي مشروع النهر الصناعي لإبقاء الصمامات مغلقة لإتمام أعمال التعبئة بنجاح ومن تم تزويد الجميع بالمياه حتى لا يتعذر استكمال الأعمال التشغيلية والتأخر في وصول المياه.

وأثنى البيان على جهود المهندسين والفنيين والتقنيين بالفرق الفنية وغرفة التحكم الرئيسة بمنظومة الحساونة سهل الجفارة من أجل الاستمرار في ضخ المياه ووصولها إلى كافة المدن.

ووجه جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الشكر إلى شركة الكهرباء على تعاونها لتأمين توصيل التيار الكهربائي إلى حقول المياه، وإلى جهود الحكماء والأعيان بالمنطقة الجنوبية بحل أزمة الكهرباء والوصول الى اتفاق بتزويد المدن والمناطق الجنوبية والوسطى بشكل عادل ومرضٍ للجميع .

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