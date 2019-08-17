غرفة التحكم بمنظومة الحساونه تطلق مناشدة لجميع المدن والمشاريع الزارعية

ناشدت غرفة التحكم الرئيسة بمنظومة الحساونه سهل الجفارة، جميع المدن والمشاريع الزارعية التعاون مع موظفي مشروع النهر الصناعي لـ«إبقاء الصمامات مغلقة لاتمام اعمال التعبئة بنجاح ومن تم تزويد الجميع بالمياه حتي لا يتعذر استكمال الاعمال التشغيلية والتأخر».

وأكدت الغرفة في بيان أصدرته ليل السبت على «الاستمرار في أعمال تعبئة المسار الأوسط لتغذية مدن بني وليد وترهونة وسوق الخميس والهيره وصولا إلي جميع مدن الجبل».

وقدمت غرفة التحكم التحية إلى «شركة الكهرباء علي تعاونهم وجهودهم المتواصله من أجل تأمين التيار الكهربائي إلي حقول المياه».

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كما أشادت الغرفة بـ«تعاون الحكماء والاعيان بالمنطقة الجنوبيه لحل أزمة الكهرباء والوصول ألي اتفاق بتزويد المدن والمناطق الجنوبيه والوسطي بشكل عادل ومرضي للجميع».

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