خلال أول يوم للحملة المرورية.. ضبط “65” سيارة دون إجراءات رسمية في بنغازي

بنغازي 17 أغسطس 2019 (وال) – باشر مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز صباح اليوم السبت رفقة رئيس قسم المرور والتراخيص بنغازي عقيد وليد البرعصي في الحملة التي أعلن عنها لضبط المركبات الآلية التي تتجول دون لوحات معدنية وبزجاج معتم غير مكتملة الإجراءات، بمساندة بعض الأجهزة الأمنية.

وقال رئيس قسم المرور والتراخيص بنغازي عقيد وليد البرعصي إن “قسم المرور جاهز لإتمام الإجراءات للمواطنين وبدون أي تأخير أو عرقلة” .

وأكد البرعصي أن تجاوب المواطنين مع أجهزة الأمن كان إيجابيا، حيث أعربوا عن فرحتهم وسعادتهم بوجود رجال الأمن في شوارع المدينة الأمر الذي يبعث على الطمأنينة.

ووجه رئيس قسم المرور والتراخيص بنغازي رسالة لكل من راهن على عدم عودة الأمن إلى بنغازي قائلا إن هذه الحملة صفعة أخرى تؤكد التجانس والانسجام والقدرة العالية على التنسيق داخل أروقة الأجهزة الأمنية بالمدينة .

وذكر أن إزالة الزجاج المعتم كانت ضمن أهداف حملات جهاز المرور الأمر الذي يساعد على ضبط الأمن داخل المدينة خصوصا بعد الاختراقات الأمنية الأخيرة.

ومن جهته، أكد رئيس الخطة المرورية بمدينة بنغازي المقدم عبد السلام السعيطي – أحد المكلفين بالحملة – أن الحملة تهدف لضبط السيارات التي تتجول من دون لوحات معدنية، إضافة إلى الزجاج المعتم، منوهًا إلى الاستمرار بهذه الحملة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة.

بدوره، رئيس حملات ضبط السرعة بمرور بنغازي الرائد إبراهيم الفضلي أكد ضبط حوالي “65” مركبة آلية مخالفة اليوم السبت وتم نقلها إلى مقر الحجز بطريق النهر لعدم وجود لوحات معدنية، مؤكدًا عدم خروج أية مركبة من الحجز إلا بعد استكمال الإجراءات الرسمية.

ولفت الفضلي إلى أن القسم يعمل منذ أكثر من عام في حملات متقطعة لضبط الشارع العام.

رئيس وحدة التسجيل بقسم المرور محمود العريبي أشار إلى أنه ومنذ بداية هذا العام تم تسجيل “18288” سيارة، الأمر الذي يدل على وعي المواطن في المدينة وعلى إيجابية التعاون مع الجهات الأمنية. (وال – بنغازي)

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