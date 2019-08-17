محموعة تابعة لوزير الداخلية فتحي باشا اغا تدخل مقر الإدارة العامة للجوازات والجنسية في صلاح الدين طرابلس وتستولي على منظومة الجوازات والرقم الوطني وتنقلها من المقر .
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