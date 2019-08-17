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محموعة تابعة لوزير الداخلية فتحي باشا اغا تدخل مقر الإدارة العامة للجوازات والجنسية في صلاح الدين طرابلس وتستولي على منظومة الجوازات والرقم الوطني وتنقلها من المقر .

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

محموعة تابعة لوزير الداخلية فتحي باشا اغا تدخل مقر الإدارة العامة للجوازات والجنسية في صلاح الدين طرابلس وتستولي على منظومة الجوازات والرقم الوطني وتنقلها من المقر .

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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