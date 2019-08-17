إنقاذ 57 مهاجرا غير شرعي شمال زوارة

تمكنت دورية تابعة لنقطة مصفاة الزاوية القطاع الغربي لحرس السواحل بالقوات البحرية يوم السبت 17 اغسطس 2019م من إنقاذ عدد (57) مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب خشبيمن بينهم عدد (17) إمراة، وعدد (9) أطفال. عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 40 ميل شمال زوارة.

وقال بيان للقوات البحرية الليبية ،إن المهاجرين من الجنسيتين المصرية والأثيوبية تفاصيلهم كالآتي: [ ( 4) مصريين رجال، والباقي من أثيوبيا (27) رجل، و(17) إمراة، و(9) أطفال]

تم نقل المهاجرين غ ش و الوصول بهم حوالي سعت 14:30 إلى ميناء مصفاة الزاوية وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل. وبعد تقديم المساعدة الانسانية والطبيه تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية – مركز إيواء النصر.

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