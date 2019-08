سلاح الجو يضرب مواقع عسكرية في مصراتة

شنت طائرات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني غارات جوية استهدفت مواقع في مدينة مصراتة من بينها الكلية الجوية. وأفادت غرفة العمليات الرئيسية بالسلاح الجوي أن الطيران الحربي شن ليل السبت / الأحد 11 غارة جوية على أهداف بمدينة مصراتة بما فيها الهناقر التي تم انشاؤها حديثاً لتستغل مواقع للطيران التركي المسير. وأضافت الغرفة أن طائرات السلاح الجوي عادت سالمة بعد تنفيذ الضربات مفندةً ما يتداول عن إصابة أي طائرة من الطائرات التي نفذت الغارات الجوية.

