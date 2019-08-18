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سلاح الجو يضرب مواقع عسكرية في مصراتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
شنت طائرات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني غارات جوية استهدفت مواقع في مدينة مصراتة من بينها الكلية الجوية.
وأفادت غرفة العمليات الرئيسية بالسلاح الجوي أن الطيران الحربي شن ليل السبت / الأحد 11 غارة جوية على أهداف بمدينة مصراتة بما فيها الهناقر التي تم انشاؤها حديثاً لتستغل مواقع للطيران التركي المسير.
وأضافت الغرفة أن طائرات السلاح الجوي عادت سالمة بعد تنفيذ الضربات مفندةً ما يتداول عن إصابة أي طائرة من الطائرات التي نفذت الغارات الجوية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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