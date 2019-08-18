شروط القيادة العامة لوقف عمليات قصف مصراتة

قالت غرفة العمليات الرئيسية بالقيادة العامة للقوات المسلحة ،إن سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي ،نفّذ عملية استهداف ناجحة ودقيقة لمخازن و ومستودعات تستخدم لطائرات مسيرة تركية من نوع (TB2) في الكلية الجوية مصراتة.

و أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي عدم رغبتها في استهداف مدينة مصراتة ومرافقها، إلا” أن مساهمتها في المجهود الحربي ضد عمليات تحرير طرابلس من سيطرة المليشيات المسلحة ،يجعل المدينة هدفا مشروعاً للسلاح الجوي” ،خاصة “مع استمرار استضافة الدعم العسكري التركي”.

و أضاف البيان ”غير أن حيادها وعدم تدخلها ودعمها لمليشيات حكومة الوفاق، سوف يغير من نظرتنا لها ويجعلنا نتوقف عن مهاجمتها واستهدافها بسلاح الجو الليبي، إضافة إلى عدم التخطيط لمهاجمتها في المستقبل، بعد عمليات تحرير طرابلس من المليشيات الارهابية ” .

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