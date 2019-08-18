تعليم المؤقتة نسبة الناجحين بالثانوية العامة 64%

العنوان_بنغازي أعلنت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة نتيجة الشهادة الثانوية للمدارس التابعة لها في كافة أنحاء البلاد، حيث تقدم للامتحانات ثمانون ألف طالب وطالبة. وقد بلغت نسبة النجاح الكلية في الشهادة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2018/2019، أربعة وستين فاصلة خمسين بالمئة. وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي تسعة وستين فاصلة تسعة وثمانين بالمئة، وفي …
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صحيفة العنوان الليبية
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