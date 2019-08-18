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قيادة الجيش الوطني توجه منشوراً إلى “مصراتة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في وقت متأخر من ليل السبت عن عدم الرغبة في استهداف مدينة مصراتة ومرافقها، إلا أن مساهمتها في المجهود الحربي ضد عمليات تحرير طرابلس من سيطرة المليشيات المسلحة، اضطر الجيش إلى  اعتبارها هدفاً مشروعاً للسلاح الجوي الليبي – حسب المنشور الصادر عن القيادة العامة، مباشرةً بعد أكثر من 11 ضربة جوية الليلة الماضية شنها سلاح الجو على الكلية الجوية بمصراتة ومحيطها .

كما جاء في المنشور أن استمرار استضافة مدينة مصراتة للدعم العسكري التركي يجعل منها هدفاً عسكرياً مشروعاً للجيش الوطني ، أما إذا التزمت الحياد وعدم التدخل وتقديم دعم لقوات الوفاق، فسوف يغير الجيش من نظرته للمدينة ويتوقف سلاح الجو عن استهدافها والالتزام بعدم التخطيط لمهاجمتها في المستقبل، بعد عمليات تحرير طرابلس من التشكيلات المسلحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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