جامعة صبراتة جاهزة لامتحانات “الشهادة”

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أنهت جامعة صبراتة ترتيباتها النهائية وتجهيزاتها لاستقبال الامتحانات النهائية للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018-2019 م الدور الأول.

وصلت نسبة الاستعدادات إلى حوالي 95 بالمائة فقد تم تجهيز القاعات بأجهزة التكييف والمقاعد الدراسية الجديدة وصيانة الكهرباء والمصابيح الكهربائية والحمامات والمرافق الصحية.

يمتحن حوالي 1420 طالب وطالبة على مستوى صبراتة وماحولها ومناطق أخرى من طلبة الشهاجدة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي، إضافةً إلى الطلبة نظام التكميلي.

يشار إلى أن جامعة صبراتة تشرف على عدد من المناطق الغربية –”غرب طرابلس”- منها صرمان وصبراتة والجميل ورقدالين وزلطن.

كما تم افتتاح قاعات الامتحانات -بجامعة صبراتة- أمام طلاب الشهادة الثانوية للتعرف على أماكن اللجان والمقاعد بها.

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