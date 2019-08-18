“مخترع صغير” يظهر في زلطن

تقرير|218

يقطن الطفل محمد مسعود الشحومي في مدينة زلطن -أقصي الغرب الليبي- ويحمل أحلاماً وافكاراً متميزة قياساً لطفل في عمره، فهو يمتلك موهبة الاختراعات الغريبة وبمكونات بسيطة..يستغل “محمد” أشياء مهملة في البيت بأفكار بسيطة وأنامل محترف يخترع الأشياء.

أكد والده أن إبنه أخذ هذه الموهبة منه فهو يعمل في مجال “الحديد” فكان دائماً يسأل عن كل شئ يخص الكهرباء والدوائر الكهربائية وكيف تعمل ويجيب الأب ابنه حسب علمه.

تستحق موهبة “محمد” الوقوف عندها ومتابعتها وتقديم دورات مهنية له حتي تنمي موهبته بالشكل السليم والصحيح وهذا ما طالب به الأب والإبن فهما يرغبان أن تلتفت الجهات ذات الاختصاص له بالإرشاد والدعم المعنوي والمادي.

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