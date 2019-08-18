أهل الواحات يتعايدون في القصر الأثري بجالو

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نظمت اللجنة الوطنية للعمل التطوعي في مدينة جالو داخل القصر الأثري معايدة جماعية بين أبناء الواحات جالو وأوجلة واجخرة.

تعد هذه المعايدة الأولى من نوعها بالمنطقة لغرض التعارف والتقارب بين أبناء مدن الواحات الثلاث وهدفت إلى التعارف والتقارب والسلام وتبادل الأفكار بين أبناء هذه المناطق و لتشيع و حث الأجيال القادمة على العمل الخير.

ألقيت خلال احتفالية المعايدة كلمات ترحيبية وتوعوية اجتماعية من قبل أعيان مدن منطقة الواحات بحضور مسؤول التعليم في جالو وعميد كلية الآداب والعلوم بجامعة بنغازي فرع الواحات ورئيس جمعية التراث في أوجله و مندوب اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي أوجله و جمعية التيسير من اجخرة.

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