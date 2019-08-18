صرخة لنازحي مرزق من تساوة

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أطلق أهالي مدينة مرزق النازحين في قرية تساوة بمنطقة وادي عتبة صرخة استغاثة عبر وقفة أعقبها بيان ناشدوا من خلاله النظر للوضع الإنساني القاسي الذي يعيشونه وهم مهجرين من مدينتهم إثر الاشتباكات الدائرة بالمدينة.

المحتجون وجهوا صرخة الاستغاثة إلى المجلس الأعلى للقبائل الليبية وإلى مجلس اتحاد حكماء ليبيا وإلى المنظمات الحقوقية بليبيا وإلى مؤسسات المجتمع المدني وإلى كافة المكونات الاجتماعية في كافة المدن الليبية وإلى الممثل العام للأمين العام للأمم المتحدة وإلى منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وإلى جامعة الدول العربية وإلى منظمة الاتحاد الافريقي .

وشكر النازحون خلال وقفتهم وعبر بيانهم الجهود الطيبة التي قام بها سكان بلدية وادي عتبة واستضافتهم والتخفيف من معاناتهم التي ألمت بهم في معيشتهم وفقدان أبنائهم فى الحرب .

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