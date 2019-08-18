ضبط 65 مركبة آلية دون لوحات معدنية في بنغازي

أعلن قسم المرور في بنغازي ضبط نحو 65 مركبة آلية مخالفة أمس السبت لعدم وجود لوحات معدنية، مشيرًا إلى نقلها لمقر الحجز بطريق النهر .

وأكد رئيس حملات ضبط السرعة بمرور بنغازي الرائد إبراهيم الفضلي عدم خروج أية مركبة إلا بعد استكمال الإجراءات الرسمية، وفق الصفحة الرسمية لمديرية أمن بنغازي

اقرأ أيضا: نشر أكثر من 100 دورية في بنغازي

وتنفذ مديرية الأمن حملة لضبط المركبات الآلية التي تتجول دون لوحات معدنية وبزجاج معتم غير مكتملة الإجراءات، بمساندة بعض الأجهزة الأمنية. إذ أشار رئيس وحدة التسجيل بقسم المرور محمود العريبي إلى تسجيل 18288 منذ مطلع العام.

من جهته، أكد رئيس الخطة المرورية بمدينة بنغازي المقدم عبد السلام السعيطي أن الحملة تهدف لضبط السيارات التي تتجول من دون لوحات معدنية، إضافة إلى الزجاج المعتم، منوهًا إلى الاستمرار بهذه الحملة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة.



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا