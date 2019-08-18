الاحتلال يقتل ثلاثة فلسطينيين قرب السياج الحدودي في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأحد مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي في شمال القطاع .

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي أعلن في بيان أنه أطلق النار من مروحية ودبابة باتجاه من زعم أنهم «مسلحون مشبوهون» أمام السياج الذي يفصل بين قطاع غزة واسرائيل، وفق وكالة «فرانس برس».

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن «محمد الترامسي (26 عاما) ومحمد ابو ناموس (27 عاما) ومحمود الولايدة (24 عاما) سقطوا برصاص الجيش الاسرائيلي شمال قطاع غزة الليلة الماضية». وتحدثت عن جرح فلسطيني رابع في الحادثة نفسها، موضحة أن «أصابته حرجة».

وأطلقت ثلاثة صواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوب اسرائيل مساء السبت، كما أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، في ثاني هجوم من هذا النوع خلال 24 ساعة. وشن جيش الاحتلال الاسرائيلي ثلاث حروب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ عام 2008.

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