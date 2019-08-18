سيالة وأوغلو يبحثان سبل وقف حرب العاصمة

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة بمقر إقامته بالعاصمة السودانية الخرطوم بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وناقش الجانبان تطورات الحرب على العاصمة طرابلس وسبل وقفها، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». كما تطرق الجانبان إلى الموقف الدولي وآليات العمل المشترك لبلورة موقف موحد ضد العدوان والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، مشاركة سيالة في حفل التوقيع على الإعلان الدستوري بالعاصمة السودانية الخرطوم الذي جرى أمس بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير.

والتقي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، خلال يوم الإثنين الماضي مع السفير التركي لدى ليبيا، سرحت أكسن، وعبر «عن تقديره للموقف التركي الرافض للعدوان» على طرابلس، معربًا «عن تطلعه لتنمية وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين».

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