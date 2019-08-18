76443 طالباً يؤدون اليوم امتحانات الشهادة الثانوية

يؤدي اليوم الاحد 76443 طالبا على مستوى 65 بلدية ومنطقة تعليمية داخل ليبيا امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بقسميها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2018-2019م، من جميع المدارس العامة والخاصة.

وأعلن مدير المركز الوطني للامتحانات محمود البوعزي أن الامتحانات ستجرى داخل القاعات والمدرجات الجامعية خلال الفترة من 18 ~ 29 من شهر أغسطس الجاري.

وأفاد البوعزي بأن عدد الطلبة النازحين من جنوب طرابلس جراء النزاعات المسلحة بلغ قرابة 1700 طالب وطالبة، موضحاً بأن جلهم قد نزلوا في بلديات أخرى متفرقة مما صعب عملية تسجيلهم وحصرهم وتحديد نطاق نزوحهم بشكل دقيق، لافتاً إلى أن المركز وكتدابير احترازية قد أصدر تعليماته لكافة اللجان المركزية المشرفة على الامتحانات بتمكين الطلاب النازحين من الدخول للامتحانات وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لهم وعدم مطالبتهم بأي مستندات أو وثائق ثبوتية وفيما يخص الطلبة القاطنين في الرقعة الجغرافية للاشتباك وتحديداً في مناطق سيدي السائح وقصر بن غشير واسبيعة وسوق الخميس، أكد “البوعزي” بأنهم سيجرون امتحاناتهم داخل المدارس، معزيا ذلك لتعذر إجرائها داخل القاعات الجامعية التي أجريت بها الامتحانات السنة الماضية.

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