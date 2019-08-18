تعليم الوفاق تتخذ هذا الإجراء لحصر الطلاب النازحين

أصدر وزير التعليم عثمان عبد الجليل تعليمات لرؤساء اللجان المركزية بحصر كل الطلاب الحاصلين على ورقة احتياط اليوم الاحد أول يوم امتحانات الشهادة الثانوية وإرسالها بعد استكمالها في أسرع وقت إلى اللجنة العليا للإشراف والمتابعة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن هذا الإجراء يهدف لحصر أعداد الطلاب النازحين أو الذين يمرون بظروف استثنائية.

ويؤدي اليوم الاحد 76443 طالبا على مستوى 65 بلدية ومنطقة تعليمية داخل ليبيا امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بقسميها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2018-2019م، من جميع المدارس العامة والخاصة.

وأعلن مدير المركز الوطني للامتحانات محمود البوعزي أن الامتحانات ستجرى داخل القاعات والمدرجات الجامعية خلال الفترة من 18 ~ 29 من شهر أغسطس الجاري.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا