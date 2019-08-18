النهر الصناعي: تواصل أعمال تعبئة المسار الأوسط لتغذية هذه المناطق

أكدت غرفة التحكم الرئيسة بمنظومة الحسانة سهل الجفارة تواصل أعمال تعبئة المسار الأوسط لتغذية مدن بني وليد وترهونة وسوق الخميس والهيرة وصولا إلى جميع مدن الجبل.

وبين المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن غرفة التحكم ناشدت جميع المدن والمشاريع الزراعية التعاون مع موظفي مشروع النهر الصناعي لإبقاء الصمامات مغلقة لإتمام أعمال التعبئة بنجاح ومن ثم تزويد الجميع بالمياه حتى لا يتعذر استكمال الأعمال التشغيلية والتأخر في وصول المياه.

وأكد الجهاز أن العاملين بالشركة العامة للكهرباء يبذلون جهودا لتأمين وصول التيار الكهربائي إلى حقول المياه لافتا إلى تعاون الحكماء والأعيان بالمنطقة الجنوبية لحل أزمة الكهرباء والوصول إلى اتفاق لتزويد المدن والمناطق الجنوبية والوسطى بشكل عادل ومرضي للجميع.

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