اخبار ليبيا الان

عثمان عبدالجليل يوجه رسالة للطلبة قبل الامتحانات عبر "بوابة أفريقيا"

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قبل دقائق من بداية الامتحانات أكد الدكتور عثمان عبدالجليل وزير التعليم بحكومة الوفاق داخل جامعة طرابلس لمراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” أن بأن الترتيبات جميعها مهيأة لإجراء امتحانات جيدة من ناحية التجهيزات والعملية الأمنية. 

وقال نطمئنهم أن كل اللجان الموجودة جاءت لخدمتهم ونريد منهم فقط التركيز على الامتحانات والنجاح. 

وأضاف عبدالجليل “أن للإعلام دوراً مهماً في إنجاح الامتحانات ونريد منهم تهيئة الأجواء المناسبة لكي يكون الطلبة في أجواء مناسبة لإجراء الامتحان وإذا كانت هناك أشياء سلبية يجب أن نناقشها سويا لتداركها مستقبلا”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك