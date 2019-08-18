عثمان عبدالجليل يوجه رسالة للطلبة قبل الامتحانات عبر "بوابة أفريقيا"

قبل دقائق من بداية الامتحانات أكد الدكتور عثمان عبدالجليل وزير التعليم بحكومة الوفاق داخل جامعة طرابلس لمراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” أن بأن الترتيبات جميعها مهيأة لإجراء امتحانات جيدة من ناحية التجهيزات والعملية الأمنية.

وقال نطمئنهم أن كل اللجان الموجودة جاءت لخدمتهم ونريد منهم فقط التركيز على الامتحانات والنجاح.

وأضاف عبدالجليل “أن للإعلام دوراً مهماً في إنجاح الامتحانات ونريد منهم تهيئة الأجواء المناسبة لكي يكون الطلبة في أجواء مناسبة لإجراء الامتحان وإذا كانت هناك أشياء سلبية يجب أن نناقشها سويا لتداركها مستقبلا”.

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