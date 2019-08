البحرية الليبية: إنقاذ 57 مهاجر قبالة سواحل زوارة

خاص المتوسط / حنان منير

أعلن المتحدث باسم البحرية الليبية، أيوب قاسم، إنقاذ قارب خشبي على متنه 57 مهاجرا غير شرعي من بينهم 17 إمراه، و9 أطفال قرب مدينة زوارة.

وبين قاسم، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، الأحد، أن دورية تابعة لحرس السواحل القطاع الغربي بالقوات البحرية، نقطة مصفاة الزاوية (الزورق الزاوية) قامت بإنقاذ المهاجرين الذين يحملون جنسيات مختلفة، شملت 4 مصريين و53 من أثيوبيا، ونقلهم إلى ميناء مصفاة الزاوية، وإنزالهم في نقطة المصفاة، «بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية».

وكان المتحدث باسم البحرية الليبية أعلن، السبت، إنقاذ 278 مهاجرا غير شرعي خلال عمليات منفصلة في الآونة الأخيرة.

وبين قاسم، أن دوريات القطاعات الثلاثة لحرس السواحل نفذت عمليات الإنقاذ الثلاثاء الماضي، بمشاركة عدة زوارق تابعة للبحرية.

وأوضح قاسم، أن دوريات القطاعات الثلاث لحرس السواحل بالقوات البحرية (الأوسط، طرابلس والغربي) تمكنت الثلاثاء 13 أغسطس 2019م من إنقاذ أربعة قوارب مطاطية على متنها ما مجموعه (278) مهاجر غير شرعي، شمال غرب وشمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة، أما الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول حرس السواحل طرابلس فقام بعملية إنقاذ واحدة حيث تمكن من إنقاذ (92) مهاجر غ ش، كانوا على متن قارب مطاطي شمال الخمس

وأضاف: أن الزورق (تليل) من القطاع الغربي قام بعملية إنقاذ واحدة تمكن فيها من إنقاذ عدد (48) مهاجر كانوا على متن زورق مطاطي، وذلك على مسافة 20 ميل شمال صبراتة، فيما انقذ الزورق (اوباري) من القطاع الأوسط قام بعمليتي إنقاذ تمكن فيهما من إنقاذ ما مجموعه (138) مهاجر ، من بينهم عدد (18) إمراه، وعدد (2) طفلين، كانوا على متن قاربين مطاطيين. الأول على بعد 40 ميل، والثاني على بعد 45 شمال الخمس، مشير إلى أن المهاجرين من جنسيات أفريقية وعربية (السودان عدد (128) مهاجر ، مصر عدد (2) مهاجر ، تشاد عدد (1) واحد مهاجر ، النيجر عدد (2) مهاجر ، بنين عدد (5) مهاجرين، وهناك حالة وافاه واحد بين المهاجرين.

وأشار قاسم، أن المهاجرين من جنسيات مختلفة، مبينا أنهم نقلوا إلى مركز للإيواء تابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.

