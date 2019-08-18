ضربات جوية محكمة ينفذها سلاح الجو داخل الكلية الجوية مصراتة

نفذ سلاح الجو ليلة أمس ضربات جوية داخل الكلية الجوية مصراتة، وحسب المكتب الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة فإن الغارات المكثفة على ميليشيات مصراته وصلت إلى 13 غارة.

فيما سمع دوي إنفجار عنيف ناجم عن إنفجار صاروخ في سماء الكلية بعد إطلاقه من منصة على الأرض دون إصابة أي هدف في الجو.

هذا وتحصلت صحيفة المرصد على مجموعة صور لمنشآت جديدة في شرق الشق العسكري من قاعدة مصراتة الجوية، حيث كشفت مصادر عسكرية للمرصد بأن هذه الإنشاءات عبارة عن منشأة عسكرية تركية متكاملة مكونة من مجموعة مستودعات للطيران المسير وذخيرته، وغيره من أنواع الطيران ومدرج جديد منفصل غربي القاعدة لتشغيلها.

وأكدت ذات المصادر بأن أساسات هذه المنشأة معدة بما يُمكنها أن تكون قاعدة دائمة محتملة للأتراك داخل القاعدة الجوية مصراتة.

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