الثني يتفقد المناطق التي تعاني أزمة في خدمات النظافة

قام رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني بجولة تفقدية في مدينة بنغازي شملت المناطق التي تعاني أزمة في خدمات النظافة العامة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني تجول في مناطق السلماني الغربي والصابري واللثامة والتي تعاني من فيض مياه الصرف الصحي وتكدس القمامة.

وناقش الثني مع المواطنين حيثيات الأزمة وأسباب تفاقمها وأصدر التعليمات الفورية بحل هذه المشكلة من الأساس لضمان عدم تكررها من حين للآخر.

وأكد الثني ضرورة وضع حل جذري لهذه الأزمة، مؤكدا أن الحكومة المؤقتة سخرت كافة الإمكانيات لمعالجة هذا الملف.

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