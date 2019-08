نازحو مرزق يوجهون نداء استغاثة لهذه الجهات

نظم أهالي مدينة مرزق النازحين في قرية تساوة بمنطقة وادي عتبة واقفة احتجاجية أعقبها بيان دعوا من خلاله إلى النظر للوضع الإنساني القاسي الذي يعيشونه وهم مهجرين من مدينتهم إثر الاشتباكات الدائرة بالمدينة.

ووجه المحتجون صرخة استغاثة إلى المجلس الأعلى للقبائل الليبية وإلى مجلس اتحاد حكماء ليبيا وإلى المنظمات الحقوقية بليبيا وإلى مؤسسات المجتمع المدني وإلى كافة المكونات الاجتماعية في كافة المدن الليبية وإلى الممثل العام للأمين العام للأمم المتحدة وإلى منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وإلى جامعة الدول العربية وإلى منظمة الاتحاد الأفريقي.

وأعرب النازحون خلال وقفتهم عن شكرهم الجهود الطيبة التي قام بها سكان بلدية وادي عتبة واستضافتهم للتخفيف من معاناتهم التي ألمت بهم في معيشتهم وفقدان أبنائهم فى الحرب .

