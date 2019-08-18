خطة أمنية لتأمين مقار امتحانات الشهادة الثانوية

استجابة لتوجيهات وزير الداخلية المُفوض فتحي باشاغا، أعلنت مديريات أمن المنطقة الغربية انتهاءها من إعداد خطة أمنية مُحكمة لمُتابعة عمل مقار امتحانات الشهادة الثانوية.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الخطة الأمنية ستُنفّذ بالتنسيق مع اللجنة العليا للامتحانات ومراقبي التعليم بالمناطق المعنية.

وأشارت الداخلية في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” إلى أن الأجهزة الأمنية المُكلفة بتنفيذ الخطة ستبذل قُصارى جهدها لتوفير مناخ آمن للطلبة فترة الامتحانات.

وفي السياق ذاته، دعت وزارة الداخلية كافة أولياء أمور الطلبة المُمتحنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية المُشاركة في الخطة، والابتعاد عن الأفعال التي قد تُشتت تركيز الطلبة.

كما شددت داخلية الوفاق على ضرورة عدم ركن أولياء الأمور لمركباتهم الآلية بصورة عشوائية أو الوقوف أمام مقار امتحانات الشهادة.

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