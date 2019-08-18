منشور للقيادة العامة يوضح أسباب استهداف الكلية الجوية مصراتة

أصدرت غرفة العمليات الرئيسية بالقيادة العامة للقوات المسلحة منشوراً اليوم وجهته للمعنيين في المدينة ، قالت فيه إن الغارات إستهدفت مخازن ومستودعات تستخدم لطائرات تركية مسيرة في الكلية الجوية مصراتة.

وأكدت الغرفة بأن هذا الإستهداف جاء لتشكيلها تهديد وخطورة على القوات المسلحة وعلى المدنيين .

وأعلنت القيادة العامة في هذا المنشور عدم رغبتها في استهداف مدينة مصراتة ومرافقها، إلا أن استضافتها للدعم العسكري التركي يجعل منها هدفاً عسكرياً مشروعاً، مشيرة إلى أن حيادها وعدم تدخلها ودعمها لمليشيات حكومة الوفاق، سوف يغير من نظرة القوات المسلحة لها ويجعلها تتوقف عن مهاجمتها واستهدافها، إضافة إلى عدم التخطيط لمهاجمتها في المستقبل، بعد عمليات تحرير طرابلس.

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