النهر الصناعي: استمرار جهود إيصال المياه لمدن الجبل

تواصل أعمال تعبئة المسار الأوسط لتغذية مدن بني وليد وترهونة وسوق الخميس والهيره وصولا إلى جميع مدن الجبل.

وأشار المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إلى أن غرفة التحكم الرئيسة بمنظومة الحساونه سهل الجفاره ناشدت جميع المدن والمشاريع الزراعية التعاون مع موظفي مشروع النهر الصناعي لإبقاء الصمامات مغلقة لإتمام أعمال التعبئة بنجاح ومن ثم تزويد الجميع بالمياه حتى لا يتعذر استكمال الأعمال التشغيلية والتأخر في وصول المياه.

