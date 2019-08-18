المسماري: الاشتباكات في مرزق مستمرة .. والمدينة تتعرض لهجوم من ثلاث محاور

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن مدينة مرزق تتعرض لهجمة بدأت مع تقدم القوات المسلحة نحو طرابلس والجنوب الغربي.

وأوضح المسماري في تصريحات لقناتنا، إن مجموعات من المرتزقة التشادية مدعومة من المجلس الرئاسي تحت ستار قوة حماية الجنوب وتنظيم داعش، قامت بالهجوم على المدينة من ثلاث محاور، مؤكداً أن الإشتباكات في المنطقة مازالت قائمة .

أما عن تطورات الوضع في طرابلس، فأكد المسماري أن وتيرة الضربات الجوية زادة خلال الفترة الأخيرة، مبيناً أن الضربة التي نفذت في مطار زوارة جاءت بناءً على معلومات استخبارية موثوقة بأن المطار يستخدم لأغراض عسكرية.

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