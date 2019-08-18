 فيديو| غرفة عمليات القوات الجوية: سلاح الجو نفذ 11 ضربة جوية بالكلية الجوية بمصراتة

مصراتة-العنوان

أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية أن القوات الجوية العربية الليبية قامت مساء السبت باستهداف مواقع داخل الكلية الجوية بمصراته.

وأوضحت الغرفة أن سلاح الجو نفذ 11 ضربة جوية من بينها الهنقر الرئيسي (الأخضر) وآخر ملاصق له وعدد ثلاث هناقر كانت معدة لاستعمال الطائرات التركية المسيرة مشيرة إلى أنها لم تستهدف الرابع لأنه كان خاليا.

وأكدت الغرفة أنها استهدفت طائرة مسيرة كانت متوقفة في ساحة وقوف الطائرات أمام سرب سعدون.

وأشار الغرفة إلى أن هذه الضربات تأتي بعد عدم توقف ميليشيات مصراتة عن التعاون مع الأتراك لدعم الميليشيات في طرابلس الأمر الذي كان لابد من تجفيف منابع الإرهاب في ليبيا.

وأكدت الغرفة أن الضربات الجوية ستستمر حتي إيقاف دعم الإرهابيين وعدم التعاون مع القوى الأجنبية، منبهة المدنيين بالابتعاد عن مكان تواجد التنظيمات الميليشياوية.

وأوضحت غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية أن كل الطائرات الحربية عادت الى قواعدها سليمة بعد تنفيذ مهامها القتالية بنجاح.

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