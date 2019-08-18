نص بيان القيادة العامة عقب تنفيذ 11 ضربة جوية دقيقة وناجحة استهدفت مواقع بالكلية الجوية بمصراتة

مصراتة-العنوان

أصدرت غرفة العمليات الرئيسية بالقيادة العامة للقوات المسلحة بيانا بوقت مبكر من اليوم الأحد، أعلنت فيه تنفيذ سلاح الجو التابع لها عملية استهداف ناجحة ودقيقة في مصراتة.

وقال البيان بأن الغارات استهدفت مخازن ومستودعات تستخدم لطائرات تركية مسيرة من طراز “بايرقدار TB2” في الكلية الجوية مصراتة، مؤكدا أن هذا الاستهداف جاء لتشكيلها تهديد وخطورة على القوات المسلحة وعلى المدنيين.

وأضاف البيان “تعلن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي عدم رغبتها في استهداف مدينة مصراتة ومرافقها، إلا أن مساهمتها في المجهود الحربي ضد عمليات تحرير طرابلس من سيطرة المليشيات المسلحة، يجعلنا مضطرين اعتبارها هدفاً مشروعاً للسلاح الجوي الليبي”.

وقال البيان “إن استمرار استضافة مدينة مصراتة للدعم العسكري التركي يجعل منها هدفاً عسكرياً مشروعاً لقواتنا المسلحة، غير أن حيادها وعدم تدخلها ودعمها لمليشيات حكومة الوفاق، سوف يغير من نظرتنا لها ويجعلنا نتوقف عن مهاجمتها واستهدافها بسلاح الجو الليبي، إضافة إلى عدم التخطيط لمهاجمتها في المستقبل، بعد عمليات تحرير طرابلس من المليشيات الإرهابية”.

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