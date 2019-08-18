حرس السواحل ينقذ 57 مهاجرا غير قانوني شمال زوارة

تمكنت دورية تابعة لنقطة مصفاة الزاوية بالقوات البحرية امس من إنقاذ (57) مهاجراً غير قانوني من الجنسيتين المصرية والأثيوبية، كانوا على متن قارب خشبي من بينهم 17 امرأة، و 9 أطفال.

وحسب مكتب الإعلام والثقافة البحرية بالقوات البحرية، فإن عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 40 ميل شمال زوارة، حيث تم نقللهم إلى ميناء مصفاة الزاوية وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل.

وبعد تقديم المساعدة الانسانية والطبيه لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية – مركز إيواء النصر.

هذا وأعلنت القوات البحرية إنقاذ 278 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن 4 قوارب مطاطية قبالة السواحل الليبية شمالي العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية.

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